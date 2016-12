Uber lanseaza un nou serviciu in Brasov si pune tarife fixe intre oras si statiunea Poiana Brasov

Tariful uberSKI este tariful standard uberX in Brasov (1.5 lei tarif de baza + 1.5 lei tarif pe km + 0.2 lei tarif pe minut), la care se adauga o taxa suplimentara de 10 lei pentru a beneficia de masina echipata cu suport pentru echipamentul de ski."In perioada sarbatorilor si a sezonului de ski, aglomeratia devine o problema in statiunile montane. Iar atunci cand ai cu tine si claparii si skiurile, lucrurile se complica si mai mult. Cu uberSKI si tarifele fixe intre Brasov si Poiana Brasov, vrem sa ne aducem contributia la un sezon de ski in care ne petrecem mai putin timp in masina sau cautand loc de parcare si mai mult timp facand lucrurile care conteaza pentru noi", spune Irina Scarlat, Marketing Manager, Uber Romania.Uber s-a lansat in Brasov pe 17 noiembrie, iar sase zile mai tarziu a intrat in al patrulea oras din Romania, Timisoara.