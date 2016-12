Comisia Europeana spune ca Facebook i-a trimis informatii eronate in legatura cu preluarea WhatsApp

Comisia a trimis Facebook o "declaratie de obiectii" in legatura cu Whatsapp si asteapta pana la 31 ianuarie un raspuns.si, daca ingrijorarile CE ser vor confirma, Facebook este pasibila de o amenda de pana la 1% din cifra de afaceri."Companiile sunt obligate sa furnizeze CE informatii corecte in timpul anchetelor legate de fuziuni. Ele trebuie sa ia foarte in serios aceasta obligatie, fiindca evaluarea noastra rapida si eficienta depinde de acuratetea informatiilor furnizate de partile implicate. In cazul de fata, parerea noastra preliminara este ca Facebook ne-a dat informatii incorecte sau inselatoare in timpul anchetei privind preluarea Whatsapp. Facebook are acum ocazia sa rapunda", spune comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager.Comisia Europeana spune ca ancheta de acum nu va schimba in niciun fel de decizia din octombrie 2014 cand preluarea a fost aprobata.