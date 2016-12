Sase tendinte in tehnologie pentru 2017 in viziunea Cisco - De la inteligenta artificiala, pana la "fog computing"

Pana in 2020, traficul pe internet, la nivel global, va fi 95 de ori mai mare decat in 2005. Cresterea este determinata de un numar tot mai mare de utilizatori (4,1 miliarde pana in 2020), tot mai multe dispozitive conectate, viteze broadband mai mari si mai mult continut video. Pana in 2020, 71% din traficul IP total va proveni de la dispozitive non-PC, respectiv smartphone-uri, tablete si televizoare. In plus, digitalizarea si Internet of Things (IoT) vor genera si ele trafic IP. Aplicatii precum supravegherea video, monitorizare inteligenta in utilitati si sectorul medical si serviciile M2M creeaza trafic suplimentar si noi cerinte la nivelul retelei.Digitalizarea se afla pe agenda unor categorii diverse, de la producatori hardware, la companii de soft, firme de consultanta, politicieni, evanghelisti ai tehnologiei. Cisco nu face exceptie. Tema centrala la Forumul Economic Mondial de la Davos din acest an a reprezentat-o a patra revolutie industriala. Pe masura ce oamenii sunt tot mai conectati si digitalizarea se face simtita tot mai mult, datele se transforma in cel mai strategic activ al oricarei companii sau tari. Capacitatea de a securiza datele, de a actiona asupra datelor si de a oferi servicii bazate pe date va reprezenta factorul determinant pentru succesul organizatiilor. Cu toate acestea, mai exista o conditie pentru realizarea unei digitalizari de succes: retele pregatite pentru era digitala.La fel cum World Wide Web a transformat complexitatea tehnologica a internetului intr-un instrument accesibil oricui, retelele corporatiilor fac tranzitia catre un model deschis. O retea pregatita pentru transformarea digitala asigura automatizare prin intermediul controller-erelor, analiza contextuala in timp real, virtualizarea functiilor de retea (Network Functions Virtualization - NFV) si scalabilitatea nelimitata a mediului cloud. Cum ajuta o retea deschisa si orientata pe software procesul de transformare digitala? Ofera informatii legate de retea, automatizeaza procesele si asigura protectie impotriva amenintarilor informatice. De exemplu, in era digitala, dispozitivele de retea pot detecta si inchide automat o scurgere de substante toxice, gaz, petrol etc. sau pot permite activitati de mentenanta, preventive, in fabrici.Amploarea amenintarilor informatice a crescut dincolo de punctul in care acestea mai pot fi gestionate de oameni. Acum este esential sa automatizam detectarea si gestionarea amenintarilor. Inteligenta artificiala ajuta la analizarea si investigarea automata a traficului web suspect. Cu ajutorul inteligentei artificiale, putem descoperi atacuri inainte ca infractorii cibernetici sa acceseze informatiile sensibile.De asemenea, motorul de inteligenta artificiala invata continuu din cantitatile masive de date pe care le analizeaza. Inteligenta artificiala invata singura care sunt parametrii normali de activitate ai unei organizatii, poate identifica atacurile malitioase si invata cum sa reactioneze la comportamentul malitios, intr-un mod nou si mai eficient. Acest tip de invatare continua face posibila automatizarea sistemului de aparare a organizatiei, care lupta singur impotriva potentialelor amenintari. Automatizarea este esentiala si in gestionarea valului de amenintari generate de Internet of Things (IoT). Cisco utilizeaza inteligenta artificiala pentru a crea reteaua care se apara singura, care detecteaza automat potentialele amenintari si care ia masuri pentru a oferi un raspuns concludent.Potrivit unui studiu din 2016 realizat de Harvard Business Review, 72% din liderii mediului de business considera ca, in ultimii doi ani, comunicarea eficienta in cadrul echipei a devenit mult mai importanta. 68% din respondenti cred ca o colaborare cu organizatiile externe, inclusiv parteneri, furnizori, clienti si consultanti, precum si colegi din alte locatii a crescut, de asemenea, in importanta. Cele mai frecvente critici in ceea ce priveste instrumentele de colaborare in cadrul organizatiilor se refera la faptul ca acestea nu sunt integrate cu celelalte procese de afaceri (38%), nu sunt aliniate cu modul de lucru al utilizatorilor (35%) si, in consecinta, sunt utilizate prea putin de catre angajati (44%). Instrumentele de colaborare apreciate ca fiind cele mai eficiente includ mediul cloud si solutiile de file-sharing, conferintele video si portalurile de tip enterprise content management. Urmatoarea generatie de instrumente de colaborare va fi bazata pe cloud, orientata catre mobilitate si deschisa, pentru a integra diverse fluxuri de lucru.In 2017, fog computing va profita de avantajele pe care le ofera cloud computing, extinzand capabilitatile de analiza si control la periferia retelei. Conceptul de fog computing va fi utilizat in implementarile de solutii pentru orase inteligente.Intr-un oras inteligent, fog computing asigura capabilitati de calcul, de stocare si networking catre cele mai indepartate dispozitive, pentru a imbunatati servicii urbane precum managementul traficului, iluminatul inteligent, siguranta publica si parcarea. De exemplu, o camera video detecteaza luminile intermitente ale unei ambulante si schimba automat luminile semaforului, astfel incat sa aiba prioritate in trafic. Tot prin intermediul fog computing, senzorii montati in trenurile cu sistem inteligent de mentenanta, pot monitoriza componentele. In cazul in care detecteaza probleme, trimit automat o alerta catre conductorul trenului, care opreste in urmatoarea statie pentru realizarea de urgenta a operatiunilor de intretinere.Fog computing permite, de asemenea, distributia inteligenta a energiei, in cazul in care aplicatiile de compensare a sarcinilor energetice ruleaza pe dispozitive aflate la extremitatea retelei si care selecteaza automat energiile alternative, cum ar fi energia solara si eoliana, pe baza cererii de energie, disponibilitate si cel mai mic pret.Mixul intre dimensiunea fizica si cea virtuala va fi tot mai vizibil in 2017, pe masura ce retailerii online deschid magazine offline (a se vedea librariile Amazon si Amazon Go), iar realitatea augumentata a ajuns in atentia maselor, multumita Pokemon Go. Realitatea virtuala a ajuns in punctul in care este disponibila consumatorului obisnuit, iar cu ajutorul unor dispozitive precum smartphone-uri si tablete, noi platforme bazate pe software deschis permit companiilor sa inoveze in privinta modului in care este utilizata tehnologia - fie in mediul fizic, online sau in spatiile virtuale.