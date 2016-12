Ce au scos romanii la vanzare pe OLX.ro si ce s-a cautat cel mai mult pe platforma de anunturi

Categoriile cu cele mai multe anunturi noi publicate au fost Electronice si electrocasnice (4.155.400 anunturi in 2016), Auto, Moto si Ambarcatiuni (2.516.663 anunturi), Moda si frumusete (1.856.825 anunturi), Imobiliare (1.663.440 anunturi) si Sport, timp liber si arta (927.934 anunturi).Totodata, OLX a studiat si numarul produselor declarate vandute de catre utilizatori, la dezactivarea anunturilor. Astfel, pe primul loc in topul produselor declarate vandute pe OLX au fost, in 2016, electronicele si electrocasnicele. In total, peste 1,4 milioane de produse din aceasta categorie au fost declarate vandute de catre utilizatorii OLX. Dintre acestea, cele mai vandute au fost telefoanele inteligente Samsung (260.000 de oferte) si iPhone (172.000 de oferte), urmate de calculatoare, componente si accesorii (102.000 de oferte).Electronicele si electrocasnicele au fost urmate de produsele din categoria Auto, moto si ambarcatiuni, care si-au gasit la randul lor sute de mii de cumparatori pe parcursul anului 2016. Astfel, 730.000 de produse din aceasta categorie au fost declarate vandute de catre utilizatorii OLX, dintre care mai mult de 350.000 de oferte au fost pentru autoturisme. Printre cele mai bine vandute masini pe OLXin 2016 au fost Volkswagen (64.000 de oferte), Opel (44.000 de oferte), BMW (32.000), Ford (29.000) si Audi (22.000).Categoria Imobiliare se situeaza pe locul al treilea in analiza OLX, cu peste 400.000 de imobile declarate vandute sau inchiriate in 2016. Apartamentele cu doua camere au fost prima alegere a romanilor atunci cand au cautat o noua locuinta, cu aproape 180.000 de anunturi in care acestea au fost declarate vandute sau inchiriate la finalul celor 30 de zile de valabilitate a anuntului.La mare cautare au fost si produsele din categoria Moda si frumusete, unde au fost declarate vandute in 2016 peste 400.000 de articole de imbracaminte, incaltaminte si accesorii. In topul produselor din aceasta categorie se situeaza ceasurile, cu peste 40.000 de unitati vandute, pantofii sport, cu peste 35.000 de articole vandute, si rochiile, cu peste 32.000 de produse vandute.Categoria Sport, timp liber si arta este pe locul al cincilea in topul OLX cu un total de 292.000 produse declarate ca vandute in 2016. Peste 82.000 de biciclete si peste 61.000 de echipamente sportive si-au gasit un nou proprietar in acest an.Categoria Casa si gradina a fost si ea in topul preferintelor romanilor in acest an. Peste 250.000 anunturi pentru obiecte de mobilier de casa sau gradina, unelte siobiecte de colectie s-au dezactivat, produsele gasindu-si proprietari noi prinintermediul platformei OLX.Romanii care au accesat site-ul si aplicatiile mobile OLX au cautat cele mai diverse obiecte si servicii. Surprinzator, cele mai cautate produse au fost tractoarele,cu aproape 10 milioane de cautari. Pe urmatoarele locuri in clasamentul produselor dorite si cautate pe OLX s-au situat bicicletele (4,5 milioane de cautari) si telefonul iPhone 6 (2 milioane). Aproape la fel de popular a fost si telefonul iPhone 5, cu putin peste 2 milioane cautari realizate in 2016, urmat de autoturismele BMW (1,8 milioane de cautari), boxele audio (1,7 milioane) si rulotele, cu 1,5 milioane cautari.Pe OLX au fost postate si proprietati foarte valoroase precum Palatul Telefoanelor din Bucuresti sau Conacul Bratienilor din Arges. Printre cele mai scumpe proprietati ofertate pe OLX in acest an au fost hoteluri de 4 si 5 stele, terenuri intravilane sau paduri, toate anunturile pornind de la preturi de peste 40 milioane de euro si ajungand chiar si pana la oferte de 100 milioane de euro.