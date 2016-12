Hackerii rusi au urmarit miscarile artileriei ucrainene cu ajutorul unui malware de Android

Grupul de hackeri in cauza este numit Fancy Bear sau APT 28, iar surse din serviciile secrete americane cred ca acest grup lucreaza in slujba agentiei militare de securitate GRU din Rusia.Aceasta grupare a inserat un malware intr-o aplicatie pe care un ofiter de artilerie din Ucraina a dezvoltat-o pentru o mai simpla procesare a datelor legate de diversele tinte. Descarcarea acestei aplicatii fusese promovata de cativa ofiteri ucraineni pe reteaua sociala vKontakte, iar hackerii au intrat pe fir, gratie malware-ului instalat putand apoi monitoriza miscarile artileristilor care luptau cu fortele pro-ruse in estul Ucrainei.Acest malware a fost cat se poate de utile hackerilor rusi intre 2014 si 2016, spun cei de la CrowdStrike, informatiile fiind extrem de valoroase pentru separatistii pro-rusi ce intretin conflictul "inghetat" din estul Ucrainei.Dmitri Alperovitch, co-fondator al CrowdStrike, este de parere ca acest grup de hackeri este cel care a desfasurat atacuri informatice impotriva Partidului Democrat din SUA in alegerile prezidentiale si a avut si acces la e-mail-urile sefului de campanie a lui Hillary Clinton.Alperovitch explica faptul ca ucrainenii au creat aplicatia pentru a imbunatati modul in care isi ating tinta tunurile D-30 Howitzer si exact aceasta aplicatie a fost folosita de rusi. El spune ca fortele pro-Kiev au pierdut in doi ani 80% dintre armele Howitzers, in timp ce pierderile au fost semnificativ mai mici - 50% - pentru piesele de artilerie care nu s-au bazat pe aceasta aplicatie.In trecut hackerii rusi au fost acuzati de ucraineni ca prin atacuri cibernetice au determinat o uriasa pana de curent in Ucraina.