China va inaspri supravegherea in domeniul securitatii informatice, iar masurile ar putea aduce noi probleme companiilor straine

Autoritatea Cybersecurity Administration of China (CAC) a prezentat in linii mari strategia Chinei pe acest domeniu, dand mai multe detalii despre o lege intens criticata de companiile straine care spun ca sunt impiedicate sa concureze in mod viabil in piata.Partea cea mai ingrijoratoare pentru companiile straine tine de diversele evaluari la care produsele lor trebuie sa fie supuse, astfel incat aceste produse sa nu constituie un pericol pentru securitatea nationala. Astfel de evaluari se intamplau deja si angajatii diverselor companii erau chemati pentru a da informatii despre diverse produse, insa marea ingrijorare este ca acum statul ar putea obtine fortat proprietate intelectuala ce apartine de drept companiilor straine.Aceste verificari erau realizate de comisii formate din angajati ai serviciilor secrete si ai armatei.Autoritatile chineze au dificultati in a mentine echilibrul intre dorinta de a impulsiona inovatia in domeniul industrial si dorinta de a mentine un control strict asupra comunicatiilor, teama fiind ca altfel s-ar putea raspandi informatii ce ar incuraja proteste antiguvernamentale.Autoritatea chineza a tinut insa sa spuna ca masurile propuse nu sunt gandite sa afecteze in vreun fel activitatiile companiilor straine, ci sa contracareze terorismul cibernetic si diversele infractiuni informatice.Surse: Reuters, New York Times