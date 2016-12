Uber Romania publica o serie de sfaturi pentru ca utilizatorii sa evite tarifele exorbitante din noaptea de Anul Nou

In Romania, zeci de mii de oameni sunt asteptati sa foloseasca aplicatia Uber in cele patru orase unde serviciul este prezent: Bucuresti, Cluj, Brasov si Timisoara, spun cei de la Uber.Peste tot in lume, noaptea dintre ani este una din cele mai aglomerate pentru Uber. In astfel de momente cu cerere exceptional de mare, pentru a asigura disponibilitatea unei masini, Uber foloseste tarifarea dinamica. In perioadele in care numarul de cereri este mai mare decat numarul de masini disponibile, sistemul aplica un algoritm care creste in timp real preturile pentru a incuraja mai multi soferi parteneri sa intre online pe platforma Uber si, astfel, pentru a echilibra cererea si oferta. In acest mod, platforma se asigura ca cei care au nevoie de o masina vor putea gasi una, chiar daca la un tarif mai mare, in timp ce utilizatorii care nu se grabesc pot reveni mai tarziu pentru a comanda o cursa la un cost mai mic.Evita orele de varf. In 2015, intre anumite ore,In noaptea de Anul Nou (31 dec 2015 -1 ian 2016), in Bucuresti, cererea cea mai mare si, implicit, cele mai mari tarife, au fost i, cand tariful dinamic a ajuns, in medie, pana la de 5 ori mai mare fata de cel obisnuit, cu varfuri in care tariful a crescut si de 8 ori.In functie de cererea si de disponibilitatea masinilor din acest an, tariful dinamic poate creste si mai mult de atat. De fiecare data, utilizatorii vor fi notificati in aplicatie si vor avea optiunea sa refuze costul si sa revina in aplicatie mai tarziu.In 2015, cererea mare s-a mentinut pe tot parcursul noptii, insa, in afara orelor de varf, tariful dinamic a fost unul mai redus. Spre exemplu, intre 23:00 si 24:00, tariful dinamic a fost, in medie, de 1.3 ori mai mare decat cel obisnuit.In splicatie utilizatorii pot vedea estimarea costului pentru cursa inainte sa comande o masina. Estimarea ia in calcul distanta pana la destinatie, timpul aproximativ si, daca e cazul, tariful dinamic care se aplica din cauza cererii mari.Daca tarifele sunt mai mari ca de obicei, utilizatorii sunt rugati sa confirme ca sunt de acord. Dupa fiecare cursa, utilizatorii au apoi acces la factura fiscala, in contul lor.In aplicatie exista si optiunea de impartire a tarifului (Fare split) iar cu ea un utilizator poate imparti valoarea cursei cu ceilalti pasageri care au si ei un cont Uber. Fiecare utilizator care imparte tariful unei curse Uber va achita o taxa suplimentara de 1 leu.