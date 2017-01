Samsung va anunta luna aceasta de ce au luat foc telefoanele Galaxy Note 7

In vara s-au semnalat primele cazuri in care telefoanele Galaxy Note 7 au explodat, fiind vorba de cateva zeci de cazuri. In septembrie a fost declansat recall-ul, iar in octombrie s-a renuntat la producerea telefoanului, insa compania nu a comunicat de ce telefoanele au luat foc.Au existat multe teorii legate de cauzele exploziilor, principalele fiind legate de faptul ca ar fi fost inghesuite intr-un spatiu foarte mic multe componente, din dorinta ca telefonul sa fie cat se poate de subtire si cu baterie de mare capacitate. Este foarte important ca Samsung sa anunte exact cu ce a gresit, mai ales ca in trei luni ar trebui sa ajunga pe piata Samsung Galaxy S8.In octombrie Samsung anuntase ca a demarat o ancheta interna si lasase de inteles ca la originea problemelor au fost mai multe cauze, si nu doar probleme legate de baterie cum s-a crezut la inceput. Surse citate de Reuters spun ca in cursul acestei luni gigantul sud-coreean va anunta concluziile.Presa din tara asiatica scrie si ca autoritatea Korea Testing Laboratory a realizat propria ancheta si va anunta cel devreme pe 10 ianuarie concluziile, cel mai probabil intr-o conferinta de presa tinuta in comun cu Samsung.Compania estima ca in trei trimestre profitul sau operational va fi cu 5 miliarde dolari mai mic din cauza scoaterii din productie a telefonului.Cele mai scumpe smartphone-uri din piata costa peste 900 de euro si specificatiile sunt exceptionale la acest pret. La toate capitolele s-au facut progrese excelente, dar bateria ramane o problema fiindca rar un telefon scump poate fi folosit intens mai mult de o zi si jumatate fara a fi pus la incarcat. Se pare ca problemele au pornit tocmai din dorinta Samsung de a pune o baterie cat mai puternica.