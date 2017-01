CES Las Vegas Samsung prezinta o noua generatie a frigiderului cu ecran urias de 21,5 inci

Samsung spune ca a integrat comenzile vocale in multe dintre aplicatiile Family Hub 2.0. De exemplu, pe langa faptul ca pot controla diverse aplicatii, utilizatorii pot initia comenzi vocale pentru a afla cum este vremea sau cat este ceasul, pot adauga produse pe lista de cumparaturi si apoi cumpara online alimentele de care au nevoie, pot administra diverse liste, precum si activitatile programate in calendar.Anul trecut existau patru modele Family Hub disponibile in SUA, acum exista zece modele, scrie USA Today. Utilizatorii pot vedea ce produse alimentare trebuie cumparate prin camerele interne ale frigiderului. Imagini cu acele produse pot fi adaugate in lista de cumparaturi si comandate direct printr-o aplicatie Master Card. In plus, exista o aplicatie ce ofera posibilitatea de a citi mai usor o reteta sau de a mari textul acesteia, pentru ca utilizatorii sa poata face in bucatarie mai multe lucruri, in acelasi timp, dar si pentru a avea acces la retete din diverse tari ale lumii.Elementul cel mai spectaculos al frigiderelor este ecranul tactil LED de 21,5 inci, care este descris de companie ca fiind un "buletin digital interactiv" prin care membrii familiei pot distribui fotografii, pot accesa calendare actualizate, pot scrie de mana si pot posta memo-uri in timp real.Frigiderele nu au avut cronici unanim favorabile in SUA din mai multe motive, unul fiind legat de pret, iar altul de problemele de sincronizare dintre diversele aplicatii.