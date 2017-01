CES Las Vegas - Cinci tendinte de urmarit

Tot mai multi oameni sunt dispusi sa interactioneze prin comenzi vocale cu diversele obiecte, iar boxa Amazon Echo a fost unul dintre cele mai de succes produse din 2016, an in care si Google a lansat un nou asistent vocal. Si Siri a fost modernizat, Cortana de la Microsoft ajunge pe tot mai multe terminale, iar oamenii vor asistenti vocali cu care sa interactioneze cat mai natural si care sa indeplineasca diverse solicitari, fara a mai fi nevoie de instalarea unor aplicatii suplimentare.In acest context acesti asistenti sunt tot mai utili pentru casa conectata, ei permitand controlul prin voce pentru lumina, caldura sau termostat. Aceste soft-uri se regasesc pe tot mai multe automobile si de la an la an "inteleg" si indeplinesc cat mai multe comenzi vocali.Despre inteligenta artificiala se vorbeste de ani buni, insa putine produse sunt cu adevarat "smart" si invata comportamentul utilizatorilor pentru a-i servi apoi cat mai bine. La CES inteliegnta artificiala este prezenta in diverse produse, de la periute de dinti care-l invata pe utilizator sa-si curete corect dantura, pana la masinile capabile sa se conduca singure. Senzorii devin din ce in ce mai ieftini si acest lucru permite inserarea lor in cat mai multe produse, insa numarul mare de senzori nu garanteaza succesul comercial al unui produs, daca oamenii nu-i vad utilitatea sau daca pretul este urias.Daca 2016 a fost anul realitatii virtuale, cel putin ca volum de acoperire in media, anul in curs ar putea fi dominat de realitatea augmentata. Sunt asteptate noi utilizari ale terminalului HoloLens de la Microsoft si diverse startup-uri vor veni cu terminale de realitate augmentata prin care sunt transpuse diverse imagini peste lucrurile din jur. Realitatea augmentata pare a fi mai promitatoare si mai utila decat realitatea virtuala si va aparea tot mai des si un nou concept numit mixed reality la care transpui o imagine si poti interactiona cu ea.Serviciile comerciale 5G se vor lansa abia in cativa ani si companiile nu au cazut de acord asupra standardelor, insa tot mai multi jucatori din piata fac demonstratii legate de viitorul 5G. Tehnologia promite viteze uriase de transmitere a datelor, cu latenta redusa si cu consum redus de energie. Tehnologia 5G este gandita pentru deceniul urmator cand vor exista zeci de miliarde de obiecte conectate la internet si cand milioane de autoturisme vor comunica intre ele.La CES sunt putine noutati pe partea de smartphone-uri, companiile preferand sa faca lansarile la Mobile World Congres Barcelona, astfel ca televizoarele si electrocasnicele sunt in prim plan la evenimentul din "Vegas". In anii trecuti s-a pus accent pe televizoarele 3D si pe cele curbate, dar vanzarile nu au fost mari, insa in 2017 producatorii se vor concentra pe imbunatatiri conventionale precum calitatea imaginii, modelele 4K devenind mai ieftine. Se va comunica mai mult si pe tehnologia HDR la care contrastul si culorile sunt excelente.Sursa: Financial Times