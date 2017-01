Tim Cook si alti directori Apple au primit bonusuri mai mici in 2016 fiindca au fost ratate obiectivele de profit si de vanzari

Daca in 2015 Cook a primit stimulente financiare de 10,3 milioane dolari, anul trecut a primit "doar" 8,75 milioane dolari, ceea ce inseamna cu 15% mai putin. Directorul financiar Luca Maestri a primit cu 10% mai putin.Documentele publicate de companie indica faptul ca prognoza initiala de vanzari pentru 2016 fusese de 223,6 miliarde dolari, dar bilantul a aratat 215,6 miliarde dolari. Profitul operational asteptat fusese de 60,3 miliarde dolari, iar cel realizat a fost mai mic: 60 miliarde dolari.Anul trecut a fost primul in care vanzarile iPhone au scazut, acest lucru intamplandu-se pe o piata care se schimba, o piata in care castiga teren producatorii care vin cu telefoane mai ieftine, dar cu specificatii excelente.