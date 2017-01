Activele Yahoo care vor ramane dupa fuziunea cu Verizon se vor numi Altaba; Marissa Mayer nu va face parte din board

Noua companie, care va include o participatie de 15% la Alibaba Group si de 35,5% la Yahoo Japan, fonduri in numerar si alte cateva active, are nevoie de doar cinci membri in consiliul de administratie, iar Mayer si co-fondatorul Yahoo David Filo nu se vor afla printre acestia, se arata in documentele depuse de Yahoo la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC).Persoanele care au ramas in board sunt Tor Braham, Eric Brandt, Catherine Friedman, Thomas McInerney si Jeffrey Smith, iar Brandt a ramas presedinte al board-ului, incepand de luni, 9 ianuarie.Verizon a convenit in iulie 2016 sa compere activele de baza ale Yahoo pentru 4,8 miliarde de dolari, dar dezvaluirile recente despre conturile piratate ale Yahoo au pus acordul sub semnul intrebarii, fiind posibile modificari. Activele respective includ serviciile de publicitate, email si media.