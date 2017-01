VIDEO De ce asistentul vocal Amazon Alexa a fost vedeta targului CES Las Vegas si ce surprize neplacute poate el sa ofere utilizatorilor

O boxa inteligenta care a devenit foarte populara in SUAAlexa de la Amazon si-a facut debutul in noiembrie 2014 pe boxa Echo cu care poti vorbi pentru a-i da diverse comenzi legate de apratele din casa. Echo si-a gasit peste 5 mlioane de clienti in SUA, iar Alexa s-a dovedit extrem de utila si pentru cei care doreau sa asculte muzica sau doreau sa afle rapid, printr-o simpla comanda vocala, cele mai importante stiri ale zilei. Pe site-ul Amazon boxa costa 179 dolari si are o nota medie de 4,4 din 5 dupa 50.000 de review-uri.Asistentul vocal Alexa este mereu pe faza, iar la o comanda vocala de genul "Hei, Alexa!" se aprinde, inregistreaza si incearca sa dea raspunsuri cat mai exacte. Daca redarea unei melodii sau comenzi precum "inchide lumina la baie" sunt simple pentru Alexa, intrebari mai complexe ce implica si cautare pe internet aduc din partea asistentului vocal raspunsuri de genul "Imi pare rau, nu pot raspunde la aceasta intrebare".Desi Alexa este departe de perfectiune, succesul avut de Echo in randul pulicului din SUA a determinat zeci de companii sa integreze Alexa in produsele sale, astfel incat ele sa poata fi controlate prin voce. Multe zeci de companii au adus Alexa in prim-plan, de la masinile de spalat Whirlpool, pana la autoturismele Ford si Volkswagen. Numarul mare de aparitii ale Alexa la diversele standuri i-a surprins si pe cei de la Amazon care nu pot decat sa se bucure fiindca au creat un produs de care atat de multe companii sunt interesate.Un reportaj The Verge despre Alexa la CESDe ce a avut Alexa un asa mare succces? Fiindca Amazon a ales sa-l ofere gratuit companiilor care doresc sa-l integreze si fiindca Alexa este foarte flexibil, putand fi rapid adaptat la diverse produse.Practic Alexa poate fi rapid actualizat cu asa-numite skill-uri care pot permite tertelor companii care vor sa-l integreze sa dezvolte cu un minim efort de programare diverse functii noi. La o masina de spalat Alexa poate sa iti spuna cate minute mai sunt pana cand rufele pot fi scoase, iar la un automobil iti poate spune de exemplu cata benzina mai ai sau te poate anunta la pornirea la drum ca urmeaza sa ninga in urmatoarele ore.Un clip Ford arata ce poate face Alexa in masinaUsurinta cu care pot fi adaugate aceste skill-uri a facut ca Alexa sa evolueze enorm de la inceputuri cand era utila mai mult la actionarea becurilor Philips Hue sau a termostatelor Nest. Acum, actualizarile simple pot face ca Alexa sa fie rapid adaptata diverselor terminale din cele mai variate domenii.Niciodata un asistent vocal nu a dominat un mare targ de tehnologie, cum se intampla acum cu Alexa, desi cand ne gandim la asistenti vocali ne vine in minte celebrul "Ok Google!" pe care-l auzim des rostit de unii posesori de telefoane cu Android. Cu atat mai mare este surpriza cu Amazon, in conditiile in care Google este mai bine plasata sa domine piata de cautare vocala, mai ales ca raspunsurile date de Google Assistant sunt mai relevante decat cele ale Alexa cand este vorba de lucruri legate de informatii culese de pe internet.Un review Pocket-lint care arata ce poate face si ce nu poate face AlexaMai mult, un exemplu arata ca Amazon sta bine in lupta cu Google fiindca Huawei a anuntat ca la intrarea in SUA. pe modelul de smartphone Mate 9 Alexa va fi preinstalat. Anuntul este o veste extrem de buna pentru Amazon, dar sunt si pareri cum ca decizia nu este deloc una potrivita Amazon a stiut sa promoveze Echo si Alexa, boxa castigand in SUA imaginea de produs elegant si util. Problema este insa ca Alexa mai are multe imbunatatiri de primit, asa cum se poate vedea in clipurile de mai jos. Uneori Alexa intelege cu totul altceva si da raspunsuri naucitoare, in alte cazuri nu gaseste raspunsuri la intrebari simple, iar in altele da ceva raspunsuri, insa inutile.Alexa ii da unui copil un raspuns cu tente "porno"Amazon a investit mult in cercetare si apoi in promovarea asistentului vocal, bazandu-se pe convingerea ca interactiunea vocala cu diversele produse este dorita de milioane de oameni care nu mai vor sa apese butoane sau sa instaleze diverse aplicatii. Problema este ca publicul nu va incepe sa ii foloseasca pe scara larga daca acesti asistenti vocali nu functioneaza bine. Daca de exmplu trebuie sa formuleze intrebarea de patru-cinci ori pana cand Alexa sa inteleaga sensul, atunci un utilizator s-ar putea lasa pagubas.O alta problema este ca, daca Alexa functioneaza excelent pe boxa Echo unde si microfoanele sunt de calitate, pe aparate ale altor companii, cum ar fi smartwatch-urile, testele arata ca Alexa nu "intelege" usor comenzile vocalle din cauza zgomotului de fond si a microfoanelor mai putin performante.Nu in ultimul rand, foarte multi se vor intreba ce se intampla cu toate datele pe care Alexa le colecteaza, dat fiind ca practic poate capta sunetele din jur, fiind vorba deci de lucruri personale din viata utilizatorilor. Ce se intampla cu inregistrarile, unde ajung, in ce mod este protejata intimitatea, sunt intrebari cat se poate de juste.Cand Alexa "pleaca" singura la cumparaturi...Oamenii folosesc Alexa nu doar pentru a controla diversele aparate si nu doar pentru a cere diverse melodii. Alexa poate sa-ti comande o pizza sau un Uber, insa cand posesorii nu umbla la setari se pot intampla si lucruri iesite din comun.O fetita de sase ani din Dallas a spus catre boxa Echo "Poti sa te joci cu mine cu o casa de papusi si poti sa imi aduci o casa de papusi?" Alexa s-a conformat si a comandat o casuta de 170 de dolari plus aproape 2 kg de bomboane. Parintii au donat casa de papusi si au pus o parola, astfel incat Alexa sa nu mai poata comanda "de capul ei".Lucrurile nu s-au oprit insa aici. In dimineata zilei de 5 ianuarie la o televiziune din San Diego prezentatorul discuta subiectul si a spus la un moment dat "Mi s-a parut simpatic modul in care fetita spune " ". Cum boxa Echo este activata cand spui "Alexa!" si apoi inregistreaza timp de 60 de secunde, zeci de oameni au dat mesaje televiziunii cum ca Alexa a comandat si pentru ei case de papusi dupa ce si-a "auzit" numele la TV.Amazon retuneaza fara probleme banii celor care cer asta si incidentul nu este grav si putea fi prevenit. Posesorii de Echo pot sa anuleze optiunea prin care boxa poate comanda singura diverse produse sau pot sa puna o parola. Amazon trebuie insa sa insiste mai mult pe existenta acestor setari, fiindca oamenii nu prea stiu de ele.Surse: Reuters, The Next Web, The Verge, The Guardian