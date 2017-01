Apple vrea sa extinda productia la fabrica din Arizona

Apple a adresat autoritatilor vamale o cerere pentru a putea importa fara taxe vamale componente pe care sa le utilizeze in crearea de produse pentru centrele de date la uzina din Mesa, Arizona. Ar insemna ca Apple va creste productia de servere si de componente adiacente utilizate in centrele de date.Apple se numara printre companiile care au fost presate de Trump sa mute productia in SUA, presedintele spunand ca ar vrea ca iPhone-ul sa fie produs in SUA. Presa a scris ca noul presedinte a avut imediat dupa victoria din alegeri o discutie cu Tim Cook, seful Apple, si i-ar fi promis stimulente financiare importante daca muta productia in SUA.Este greu de crezut ca Apple va muta o parte importanta a productiei in SUA din moment ce furnizorii se gasesc mai ales in China si Vietnam, iar crearea unor lanturi noi dureaza si costa enorm. In plus, costurile sunt mult mai mari in SUA si exista riscul ca produsele sa devina mai scumpe.Surse: The Verge