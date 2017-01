VIDEO Uber va lansa un site cu date detaliate despre traficul din orasele lumii

Site-ul va fi pus la dispozitia agentiilor de urbanism si cercetatorilor si apoi va putea fi utilizat si de publicul larg, initial urmand a fi disponibile date despre cateva zeci de orase dintre cele peste 500 in care Uber este disponibil.Uber spune ca, analizand datele legate de toate calatoriile facute in aplicatie, poate estima cat timp faci din punctul A in punctul B intr-un oras la orice ora. Cei care vor accesa site-ul pot cauta si pot gasi date din trecut, afland spre exemplu in ce interval al zilei este traficul cel mai intens in anumite zone.Uber a testat Movement in Washington DC, Sydney si Manila.Compania este contestata in multe orase, iar lansarea Movement pare gandita sa arate ca Uber ofera ceva util oraselor in care opereaza.Sursa: BBC