Asociatia companiilor de soft critica decizia guvernului Grindeanu pentru eliminarea plafonului de plata a CAS si CASS: "Se blocheaza dezvolatarea sectorului"/ Grindeanu: Obtinem astfel venituri suplimentare de 1,9 miliarde lei

"O astfel de masura, fara a fi anuntata in prealabil, afecteaza negativ performanta si competitivitatea sectorului si poate crea incertitudine, fapt ce poate afecta gradul de incredere in sectorul romanesc de tehnologie si inalta performanta", au declarat reprezentantii ANIS pentru Ziarul Financiar. In deschiderea sedintei de guvern de vineri, Grindeanu i-a cerut ministrului de Finante sa fie atent la mentinerea veniturilor la bugetul de stat si a citat exemplul eliminarii plafonului de 5 salarii medii brute peste care nu se mai impunea CASS, si de care beneficiaza, potrivit premierului, 36.000 de persoane. Aceasta eliminare va aduce la buget un plus de venituri de 500 milioane lei, care acopera eliminarea CASS de la dobanzile bancare si cresterea salariilor pentru cultura.Prin eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute pentru care nu se percepea CAS bugetul va castiga 1,4 miliarde lei, suficient, in opinia lui Grindeanu, pentru cresterea pensiei minime de la 400 la 520 lei, de la 1 martie, transport gratuit la CFR pentru toti studentii si "mai mult decat dublarea burselor studentilor".Bugetul castiga suplimentar 1 miliard de lei si prin majorarea, incepand cu 1 februarie, a salariului minim de la 1.250 lei la 1.450 lei, masura care urmeaza sa fie adoptata in cursul sedintei de vineri.Aceasta suma, spune Sorin Grindeanu, "ar acoperi 70% din costul generat de cresterea punctului de pensie de la 1 iulie".