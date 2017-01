Livrarile de PC-uri au inregistrat al cincilea an consecutiv de scadere

Gartner spune ca s-au livrat 269,7 milioane unitati, in timp ce IDC estimeaza piata la 260 milioane in 2016. Prima firma de cercetare spune ca scaderea a fost de 6,2% fata de 2015, iar a doua indica 5,7%.Este cea mai mica valoare din ultimii opt ani pentru piata PC-urilor la care cei mai buni ani au fost 2010 si 2011 cand s-a trecut de 350 milioane unitati.Industria nu a stat degeaba: au aparut multe modele 2 in 1 (cu ecran detasabil), laptop-urile au devenit tot mai subtiri si usoare, iar autonomia bateriei a crescut mult. Nu a fost insa suficient pentru a pune capat scaderii.La capitolul producatori, Lenovo este pe primul loc cu 20,7% (conform Gartner) si 21,3% (IDC), iar locul secund este ocupat de HP (19,4% la Gartner si 20,9% la IDC). Locurile trei patru si cinci sunt ocupate de Dell (14,6%/15,7%), Asus (7,6%/7,4%) si Mac (6,9%/7,1%).