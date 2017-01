Alibaba ar putea deschide un centru logistic in Bulgaria

Reprezentanti ai companiilor Alibaba Group, GS-Solar Company si GoldPoly Group s-au intalnit miercuri cu premierul bulgar Boyko Borisov pentru a discuta oportunitatile de investitii.Alibaba detine cele mai mari platforme de comert din Asia si vrea sa se extinda la nivel mondial, dorind sa devina o forta si in Europa. Daca s-ar deschide un centru in Bulgaria, bunuri si alimente din aceasta regiune vor ajunge pe pietele internationale.Seful Alibaba, Jack Ma, s-a intalnit recent cu Donald Trump si a promis ca va ajuta la crearea a un milion de noi locuri de munca in SUA prin aducerea unui mare numar de firme mici pe platforma sa de shopping, firme care sa creeze locuri de munca din vanzarea de produse americane catre China si Asia de Sud-Est prin intermediul Alibaba.Sursa: Reuters