Amazon anunta ca va crea 100.000 de noi locuri de munca in SUA

Amazon avea 30.000 de angajati in SUA in 2011, acum a ajuns la 180.000 si spune ca va adauga 100.000 pana la jumatatea lui 2018. Acum Amazon are 300.000 de angajati in toata lumea.Compania spune ca in prezent la Amazon lucreaza 10.000 de veterani de razboi, iar compania s-a angajat sa califice si sa angajaeze alti 25.000 in cinci ani.Compania spune ca va angaja oameni din toate segmentele societatii si cu cele mai diverse calificari. Amazon construieste centre de distributie in mai multe state americaneSeful Amazon, Jeff Bezos, care este si patron la Washington Post, este "la cutite" cu Trump. Bezos l-a criticat adesea pe Trump, in timp ce acesta a spus ca Bezos foloseste ziarul ca unealta politica impotriva sa.