Consola Nintendo Switch se lanseaza pe 3 martie. Pretul de 299 dolari este considerat foarte mare, iar actiunile au scazut

Consola este hibrida, la ea jocurile putand fi rulate atat afara, cat si pe un TV. Surpriza neplacuta a fost insa pretul care s-a dovedit a fi cu 20% mai mare decat cel estimat in piata: 299 dolari, ceea ce face ca noua consola sa fie mai scumpa decat Sony PlayStation 4 si Microsoft Xbox One S. Consola arata precum o tableta de care se ataseaza controllerele care detecteaza miscarea.Jocurile sunt livrate pe mini-cartuse, iar autonomia bateriei variaza intre 2,5 si 6 ore. Consola vine cu 32 GB stocare ce poate fi extinsa cu card micro SD.Compania spune ca pe noua consola vor putea fi jucate jocuri imposibil de jucat pe alte console si adauga ca in prezent 50 de studiouri lucreaza la crearea a 80 de titluri care sa fie lansate in urmatoarele luni, inclusiv unul cu Super Mario.In cel mai recent an financiar, Nintendo a vandut sub 3,4 milioane de console, foarte departe de recordul din 2009: 26 milioane. Consola Wii, lansata in 2006, a fost mare succes, insa Wii U, lansata la final de 2012, a avut vanzari sub asteptari.Vanzarile companiei au totalizat 4,46 miliarde dolari anul trecut, de patru ori mai putin decat in 2010 cand s-a depasit valoarea de 18 miliarde dolari.Surse: AFP, The Guardian