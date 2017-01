O amenintare la adresa libertatii de exprimare. Mesajele dintre utilizatorii de WhatsApp pot fi interceptate, chiar daca Facebook sustine contrariul

Backdoor-ul (usa secreta) a fost descoperit de Tobias Boelter, un cercetator de la University of California, Berkeley. El a spus, pentru The Guardian, ca daca o agentie guvernamentala cere WhatsApp sa-i dea convorbirile intre anumiti useri, compania poate face asta din cauza modului in care a schimbat cheile de criptare.Boelter a semnalat vulnerabilitatea catre Facebook in aprilie 2016, dar compania a spus ca stie de ea si ca reprezinta un comportament asteptat si nu are de ce sa lucreze la subiect. The Guardian scrie ca a verificat si backdoor-ul este inca acolo.Marea problema nu este doar ca Facebook si WhatsApp nu au fost necinstite cu utilizatorii, ci mai ales ca autoritatile din tari cu regim politic opresiv pot ajunge sa citeasca mesajele trimise de opozanti si acestia pot avea de suferit.Grav este ca vulnerabilitatea poate fi exploatata nu doar pentru a vedea mesaje singulare, ci intregi conversatii, atrage atentia profesorul care a descoperit-o.Ingrijorarile legate de confidentialitatea informatiilor user-ilor WhatsApp au aparut imediat dupa anuntul din august 2014 cand Facebook a facut public faptul ca va cumpara WhatsApp, contra 22 miliarde dolari.