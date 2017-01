Ubisoft anunta ca a marit cu peste 23% salariile testerilor entry-level, pana la 1.750 lei

"Industria IT este una foarte competitiva si dorim sa ramanem aliniati la piata, din punct de vedere salarial, pe toate nivelurile de senioritate. De aceea, incepand cu luna decembrie 2016, am majorat salariul pentru pozitiile de entry-level din departamentul Quality Control," spune Grigoriada Stroe, HR & Operations Director Ubisoft Romania. ¬Avem 1.000 de oameni angajati in departamentul Quality Control. In acest departamant compania are 1.000 de angajati, adica doua treimi din efectivele din Romania.Compania spune ca in functie de vechimea in companie, angajatii beneficiaza de asigurari de viata si sanatate si un fond de pensie facultativa.Testerii au cele mai mici salarii din domeniul IT, mai ales ca nu este nevoie de studii de specialitate. Daca testerii au si sub 500 euro/luna, dezvoltatorii cu experienta minima trec in medie de 1.000 euro/luna, iar cei cu experienta indelungata au peste 2.500 euro/luna. Cele mai mari salarii din IT-ul romanesc sunt de 3.500 euro/luna la analistii big data, arata un raport al companiei de recrutare Brainspotting