Mark Zuckerberg neaga la tribunal acuzatiile cum ca tehnologia de realitate virtuala Oculus ar fi fost furata de la alta companie

Compania de jocuri video ZeniMax Media Inc a dat Oculus in judecata in 2014, acuzand-o ca a furat proprietatea intelectuala pentru a dezvolta dispozitivul Oculus Rift.Facebook a cumparat Oculus in 2014 si instanta vrea sa afle ce stia in acel moment seful retelei sociale despre acuzatiile aduse companiei pentru care a dat doua miliarde dolari. Zuckerberg a spus la Dallas ca achizitia a costat cu un miliard de dolari in plus (700 milioane dolari pentru a pastra angajatii si 300 milioane dolari bonusuri pentru obiective atinse).Zuckerberg a avut un schimb de replici cu Tony Sammi, avocatul companiei care a dat Oculus in judecata si care cere daune de doua miliarde dolari.Zuckerberg a spus ca in momentul in care Facebook a cumparat Oculus, tehnologia nu era nici macar complet formata. "Daca faci imbuntatiri unei tehnologii nu inseamna ca este a ta", l-a contrat avocatul. Daca imi furi bicicleta si apoi o vopsesti si ii pui claxon nu inseamna ca devine bicicleta ta"."NU", a raspuns seful Facebook, adaugand ca "este eronata ideea cum ca tehnologia Oculus a fost dezvoltata de altcineva".Zuckerberg a fost intrebat si daca stia in momentul achizitiei ca exista acesta problema de proprietate intelectuale, iar el a negat."Se intampla des ca atunci cand se anunta o tranzactie mare sa apara brusc oameni care sustin ca detin o parte din acel deal", spune Zuckerberg.Sursa: Telegraph