Transfer de putere pe Twitter: Barack Obama i-a cedat contul @POTUS lui Donald Trump

Contabilizarea tweet-urilor a fost adusa la zero, dar nu si a numarului de abonati. Obiectivul executivului american a fost initial sa pastreze impreuna abonatii (adica peste 13 milioane) dar, din motive neexplicate, acest numar se ridica la numai cateva milioane.Un nou cont, @POTUS44 , reuneste toate tweet-urile trimise de Barack Obama (aproape 350), care vor fi arhivate.Aceeasi logica s-a aplicat si in cazul conturilor fostei Prime Doamne Michelle Obama ( @FLOTUS ), fostului vicepresedinte Joe Biden ( @VP ) si fostului purtator de cuvant Josh Earnest ( @PressSec ).Pentru moment, noul presedinte al SUA pare decis sa foloseasca in continuare contul sau personal, @realDonaldTrump (peste 20 de milioane de abonati), de pe care a fost trimisa deja o rafala de tweet-uri imediat dupa incheierea discursului sau de investitura, rostit vineri pe esplanada din fata Capitoliului din Washington, adauga AFP.