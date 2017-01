Yahoo este investigata in SUA dupa atacurile hackerilor din 2013 si 2014

Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in decembrie documente din partea Yahoo, pentru a vedea daca anunturile facute de companie in urma atacurilor cibernetice au respectat legislatia.SEC cere companiilor sa dezvaluie atacurile cibernetice de indata ce constata ca acestea au efect asupra investitorilor.Investigatia se va concentra pe un atac cibernetic din 2014 in care au fost compromise conturile a cel putin 500 de milioane de utilizatori, potrivit surselor.Yahoo a dezvaluit atacul in septembrie 2016, iar compania nu a explicat de ce a facut acest lucru abia dupa doi ani si nici cine a luat aceasta decizie.La jumatatea lunii decembrie, Yahoo a mai anuntat ca a descoperit recent o alta bresa de securitate, care a avut loc in august 2013, cand au fost expuse informatii private apartinand unor peste 1 miliard de utilizatori ai Yahoo.