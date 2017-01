Foxconn intentioneaza sa investeasca 7 miliarde dolari intr-o mega-uzina in SUA

Foxconn, care asambleaza in China iPhone si alte telefoane de top, are de cativa ani intentia de a investi in SUA, dar acest lucru va trebui discutat la mai multe niveluri, urmand sa se poarte negocieri si cu autoritatile americane pentru acordarea de facilitati.Investitia ar putea sa fie realizata de compania de electronice Sharp, preluata anul trecut de Foxconn si ar putea genera intre 30.000 si 50.000 de locuri de munca.Foxconn se nume pana de curand Hon Hai Precision si are majoritatea operatiunilor in China unde va continua sa investeasca puternic.