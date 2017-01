Cenzura si cifre mari - China are 731 milioane de utilizatori de internet

China a ajuns sa aiba la final de an la 731 milioane de useri de internet, cu 43 de milioane mai mult decat acum un an. Rata de penetrare este de 53%. In 2000 existau doar 22 de milioane de utilizatori de internet, in 2005 s-a depasit pragul de 100 de milioane, iar in 2010 totalul s-a apropiat de jumatate de miliard.China este insa celebra pentru cenzura de pe internet si pentru faptul ca accesul este blocat la site-uri precum Facebook, Instagram, Google, YouTube sau Dailymotion.Si continutul media chineze si cel de pe retelele de socializare este intens supravegheat de un amplu sistem de cenzori.Dar China a profitat de pe urma internetului si multe startup-uri s-au lansat, dar au prosperat si giganti ai internetului precum Alibaba sau Tencent. Doua treimi dintre internautii chinezi au facut anul trecut cumparaturi de pe telefonul mobil, folosind servicii care au devenit extrem de populare, precum WeChat Pay sau Alipay.India este pe locul doi ca numar de "internauti", peste 460 milioane, Statele Unite au 280 de milioane, iar Brazilia, peste 130 milioane. In Romania sunt peste 11 milioane de utilizatori de internet.