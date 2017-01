Cisco a anuntat una dintre cele mai mari achizitii din istoria sa

AppDynamics realizeaza software de gestiune si analiza a aplicatiilor si are aproximativ 2.000 de clienti printre care se numara NASDAQ Inc, Nike Inc dar si Cisco.Pretul platit este considerat mare de catre analisti, dat fiind ca AppDynamics era evaluata la 1,9 miliarde dolari cand a primit ultima runda de finantare, in noiembrie 2015.AppDynamics a avut venituri de 158 milioane dolari in primele noua luni din 2016, cu 54% mai mari decat in 2015. Compania a raportat insa pierdere neta de 95 milioane dolari, mai mare cu 3 milioane decat in 2015.Este de asteptat ca tranzactia sa fie inchiata in aprilie 2017.Cea mai mare achizitie din istoria Ciscdo s-a petrecut in 2012 cand compania a preluat NDS Group pentru 5 miliarde dolari, companie fondata in Israel si in actionariatul careia News Corp detinea 49%,Sursa: Reuters