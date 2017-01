Profit sub asteptari in trimestrul patru pentru Alphabet, compania mama a Google

Profitul net al Alphabet a urcat la 5,33 miliarde de dolari, respectiv 7,56 dolari pe actiune, de la 4,92 miliarde de dolari, sau 7,06 dolari pe actiune in urma cu un an.Excluzand elementele exceptionale, compania a castigat 9,36 dolari pe actiune, sub estimarea medie a analistilor, de 9,64 dolari pe actiune.Veniturile consolidate au urcat cu 22,2%, la 26,06 miliarde de dolari, depasind estimarile de 25,26 miliarde de dolari.Veniturile din publicitate, care au inca cea mai mare contributie la veniturile grupului, au avansat cu 17,4%, la 22,4 miliarde de dolari, a declarat directorul financiar Ruth Porat.Restul veniturilor, care includ operatiunile hardware, vanzarile de aplicatii si serviciile cloud, au crescut cu 62%, la 3,4 miliarde de dolari.¬Vedem un potential extraordinar al acestor operatiuni, precum si continuarea dezvoltarii veniturilor YouTube, altele decat din publicitate¬, a spus Porat.Rezultatele au provocat o reactie mixta pe Wall Street, actiunile coborand la 838 de dolari pe unitate in timpul tranzactiilor electronice, dupa ce au inchis la 856,98 dolari pe unitate la bursa Nasdaq.Google a platit in medie impozit pe profit de 22% in trimestrul patru, fata de 19% pe ansamblul anului 2016.