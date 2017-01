Toshiba va separa de grup divizia de procesoare, pentru a atrage capital

"Separarea ne va permite sa luam decizii prompte de investitii si sa maximizam valoarea diviziei", se arata intr-un comunicat publicat vineri de compania japoneza.Divizia de cipuri a obtinut venituri de 845,6 iliarde de yeni (7,4 miliarde dolari) in anul fiscal incheiat in martie 2016.Toshiba a anuntat ca va analiza mai multe optiuni pentru a atrage capital la divizia de cipuri, inclusiv o infuzie de capital de la terte parti.Grupul a intrat intr-o criza profunda din cauza costurilor mari ale proiectelor de constructie de centrale nuclerare din SUA, ale diviziei americane Westinghouse Electric.Toshiba urmeaza sa anunte in februarie revizuirea valorii activelor Westinghouse Electric cu mai multe miliarde de dolari.