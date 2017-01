O aplicatie controversata ajuta chinezii sa-si cumpere bilete de tren pentru cea mai mare migratie din lume

De Anul Nou Chinezesc cateva sute de milioane de chinezi respecta traditia si merg sa-si viziteze rudele chiar si la mii de kilometri departare. De exemplu de la Shenzen, unde milioane de oameni lucreaza in fabricile de electronice, pana la Urumqi in provincia Mongolia Inferioara sunt peste 4.200 km si drumul dureaza aproape doua zile.In aceste conditii, desi China a investit enorm in trenuri de mare viteza, reteaua nu poate face fata cererii uriase din aceste zile si numarul de locuri este foarte mic fata de solicitari.In acest context au aparut aplicatii care sustin ca "simplifica achizitiile" de bilete de tren si cresc sansele ca biletul dorit sa fie gasit. Criticii spun insa ca practic aceste aplicatii de "ticket snatching" ("inhatare" de bilete) duc la cresterea preturilor biletelor si mai ales ii ajuta pe unii sa intre in fata in "coada digitala" la bilete, contra unor comisione ce ajung la creatorii aplicatiilor (intre 2 si 30 de dolari/bilet).Aceste aplicatii au fost criticate si de ziarul oficial al Partidului Comunist Chinez, iar autoritatile spun ca vor sa asigure accesul egal al tuturor la biletele de tren, in contextul in care se estimeaza ca pe calea ferata vor fi facute peste 350 milioane de calatorii in cadrul acestei sarbatori.In 2017 este de asteptat ca aproape jumatate dintre biletele de tren sa fie cumparate prin aplicatiile mobile, in timp ce in 2016 ponderea a fost de 27%.Pana acum oamenii stateau la cozi uriase la gara si trebuie oricum sa vina chiar si cu trei-patru ore inaintea plecarii trenului fiindca este obligatoriu sa treaca prin numeroase filtre de securitate. Dupa ce au fost mai multe atacuri teroriste in garile din China, acum acestea sunt intesata de politisti.Calatoriile pot dura chiar si 50 de ore cu trenurile conventionale, insa pe liniile de mare viteza pot fi parcursi 2.500 km in sub 15 ore, insa un bilet dus poate trece de 200 de dolari.In ultimii ani lucrurile s-au mai schimbat si chinezii care isi permit nu se mai duc la familii de marea sarbatoare, ci in excursii in strainatate, mai ales in Thailanda.Sursa:Reuters