Companiile de tehnologie critica dur restrictiile de intrare in SUA impuse de Trump cetatenilor din sapte tari. Iranienii care lucreaza in SUA sunt cei mai afectati

Ordinul de interdictie aplicat cetatanilor din sapte tari a starnit un scandal urias fiindca mii de oameni au fost blocati pe aeroporturile de unde aveau zbor catre SUA sau la destinatie, pe aeroporturile din SUA. Masurile se aplica inclusiv celor care detin asa-numita carte verde (green card), care le da voie sa traiasca si sa lucreze in Statele Unite. Sambata seara o hotarare judecatoreasca a reusit sa amane cel putin pentru un timp o parte din consecintele nefaste ale ordinului, Guvernul neputand deporta imigrantii si refugiatii blocati pe aeroporturile din SUA. Hotararea judecatoreasca a fost insa interpretata si aplicata diferit, creandu-se haos pe aeroporturi.Cele sapte tari sunt Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.Datele ultimului recensamant arata ca in SUA existau in 2012 peste 780.000 de rezidenti nascuti in aceste sapte tari, cei mai multi fiind din Iran (370.000).Multe dintre marile companii din tehnologie au criticat masura, cu diverse grade de vehementa, cei mai radicali spunand ca este vorba de un fel de persecutie religioasa in domeniul afacerilor.Interdictiile de intrare in SUA, gandite sa protejeze tara impotriva teroristilor, afecteaza companiile americane care se bazeaza pe oameni veniti din toate colturile lumii, o buna parte dintre inginerii foarte buni din Silicon Valley fiind nascuti in afara SUA.In plus, peste jumatate dintre companiile IT ce valoreaza peste un miliard de dolari au fost fondate de oameni care nu s-au nascut in SUA, iar sefii unor mari companii sunt nascuti departe de SUA. De exemplu sefii Google si Microsoft sunt nascuti in India, iar seful WhatsApp, in fosta URSS.Ideea comuna a mesajelor trimise de marile companii este ca, desi e normal ca statul sa aplice masuri care sa garanteze siguranta cetatenilor, aceste masuri trebuie sa se aplice doar celor care pot fi o amenintare, nu tuturor oamenilor din sapte tari.Cel mai cunoscut iranian care lucreaza in tehnologie in SUA este Omid Kordestani, nascut in 1963 la Teheran. A lucrat 15 ani la Google unde a fost si director de business, avand de-a lungul anilor responsabilitati pe partea de venituri, clienti, operatiuni, marketing si parteneriate. Din 2015 este director al consiliului de administratie la Twitter.Sursa : Wall Street Journal