Un angajat irakian al Facebook, despre interdictia impusa de Trump:  E ca si cand un guvern ar decide intr-o zi sa anuleze toate permisele de conducere fiindca sunt prea multe accidente rutiere

Companiile de tehnologie au criticat ordinul de interdictie dat de Donald Trump pentru cetatenii din sapte tari musulmane care, chiar daca au drept de lucru, nu aveau voie temporar sa intre in SUA. Imigrantii au un rol esential la companiile din Silicon Valley, multe fiind fondate de acestia. Duminica administratia americana a schimbat ordinul, permitand celor cu green card sa intre in tara, insa masura nu s-a aplicat unitar si haosul a persistat.Murtadha Al-Tameemi are 24 de ani si s-a nascut in Irak, insa acum zece ani a fost invitat de SUA printr-un program de schimburi culturale finantat de Statele Unite. Al-Tameemi lucreaza in prezent la Facebook, fiind inginer in Seattle, si povesteste cum joi, cand se afla in vizita la rudele din Canada, a fost sunat de un avocat de la Facebook care l-a sfatuit sa se intoarca urgent in SUA fiindca este posibil sa nu mai poata reveni, chiar daca are toate actele in regula.Al-Tameemi a revenit la timp si povesteste pentru BBC cat de socat a fost de masura aplicata fulgerator. "M-am gandit la o analogie reprezentativa. E ca si cand un guvern ar decide sa revoce permisele de conducere ale tuturor cetatenilor pentru ca ar fi prea multe accidente rutiere si nu mai trebuie sa existe victime. Vom interzice de tot condusul pentru a nu mai exista victime".Pentru cetatenii din tarile musulmane procesul de obtinere a vizei de SUA este foarte complicat, putand dura ani. Cum nu exista ambasade SUA in toate tarile musulmane importante, cei care vor viza trebuie sa mearga la interviuri in alte tari, ceea ce inseamna costuri mari.Cativa ani dureaza si obtinerea green card-ului care iti da drept de lucru si rezidenta in SUA, iar faptul ca pentru cateva zile posesorii de green card nu au fost lasati sa intre in SUA a scandalizat multa lume.Al-Tameemi povesteste ca in cei zece ani de cand locuieste in SUA a intrat de nenumarate ori in tara si mereu a fost oprit pentru intrabari suplimentare si pentru controale amanuntite. Foarte multi cer ca la granitele SUA controalele sa fie mai stricte, insa inginerul de la Facebook spune ca pentru cei nascuti in tarile musulmane controalele sunt deja extrem de dure.El povesteste ca agentii cer telefoanele unor pasageri, se uita prin poze si uneori rad de ele. El adauga ca de cateva ori agentii s-au uitat pe contul de Facebook la lista de prieteni si l-au intrebat de unde stie diverse persoane.Angajatul Facebook spune ca au fost dati in care agentii au urlat la el, dar si un caz in care a fost intrebat unde isi tine Coranul. Cand a raspuns ca nu este o persoana atat de religioasa si ca nu umbla cu Coranul in bagaje, agentii s-au uitat neincrezatori. In alte dati a fost intrebat in mod repetat cand a fost ultima oara in Siria, desi Al-Tameemi nu fusese niciodata acolo si declarase acest lucru si in formularele oficiale.Inginerul de la Facebook a trecut frontiera de aproximativ 50 de ori in ultimii doi ani, astfel ca are deja "experienta". El spune ca au fost destule cazuri in care agentii, cunoscandu-l deja, l-au lasat sa treaca mai rapid sau si-au cerut scuze pentru ca sistemul ii obliga sa-l conbtroleze mai mult, desi nu este cu adevarat nevoie."Mi-ar face placere sa fac schimb de pasaport cu oricine spune ca la granitele noastre controalele sunt de forma. I-as spune: incearca sa vii in tara sub identitatea mea si ai sa vezi cum este", spune Al-Tameemi.Interdictiile de intrare in SUA, gandite sa protejeze tara impotriva teroristilor, afecteaza companiile americane care se bazeaza pe oameni veniti din toate colturile lumii, o buna parte dintre inginerii foarte buni din Silicon Valley fiind din afara SUA. Iranul este cea mai afectata tara, existand in SUA o comunitate puternica, mai ales in zona Los Angeles.