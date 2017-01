O campanie online indeamna oamenii sa dezinstaleze Uber, din cauza ca celebra aplicatie ar avea o atitudine pro -Trump

Tag-ul #DeleteUber s-a propagat rapid pe retelele sociale, in special in SUA, dar si in alte state, ca reactie la raspunsul Uber fata de protestele de la aeroportul JFK din New York. Oamenii au protestat impotriva masurilor luate de Trump care a blocat intrarea in SUA a oamenilor din sapte tari musulmane.Asociatia taximetristilor din New York a organizat o greva de o ora pentru a fi solidara cu cei care protestau impotriva ordinului dat de Trump in legatura cu intrarea in SUA. Taximetristii au invitat si aplicatiile Uber si Lyft sa li se alature, insa Uber nu a facut-o si a decis si sa anuleze tarifele dinamice (surge prices) care sunt activate cand exista cerere mare de masini si care fac ca o calatorie sa fie chiar si de cateva ori mai scumpa decat obicei.Uber a fost "aratata cu degetul" ca "spargatoare" de greva, dar compania si-a cerut scuze pentru confuzia creata si a spus ca nu a vrut sa faca ceva rau, ci pur si simplu a vrut sa utilizatorii sa stie ca pot veni de la JFK sau ca pot merge catre JFK la preturi normale.Marele castigator a fost principalul concurent al Uber in SUA, compania Lyft care in aceste zile a avut mai multe descarcari decat Uber pe App Store. Lyft nu a depasit granitele SUA, insa acolo concurenta dintre ele este acerba. Uber este evaluata la 70 miliarde dolari, iar Lyft, la doar cinci miliarde, astfel ca ce a reusit Lyft nu este lucru usor.Surse: Telegraph, Financial Times