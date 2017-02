Rusia: Doi fosti ofiteri FSB si un angajat Kaspersky Lab au fost acuzati de tradare in interesul SUA

Interfax l-a citat pe Ivan Pavlov, un avocat ce reprezinta interesele unuia dintre cei trei oameni arestati. Pavlov a spus ca angajatul Kaspersky Lab se numeste Ruslan Stoyanov , iar cei doi ofiteri ai serviciului secret FSB se numesc Serghei Mihailov and Dmitri Dokuchayev si lucrau pe domeniul cyber crime.Mihailov a lucrat pentru Centrul de Informatii de Securitate al FSB - ramura de securitate cibernetica a agentiei implicata in operatiunea de hacking a alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Insa, nu este clar daca arestarea oficialului in securitate cibernetica are vreo legatura cu atacurile, care au fortat administratia Obama sa expulzeze 35 de diplomati rusi si sa adopte o noua serie de sanctiuni economice impotriva unor aliati ai Kremlinului.Ruslan Stoianov, care conduce departamentul de raspuns si de investigatii cibernetice de la Kaspersky Lab, este unul dintre cei mai cunoscuti experti in securitate cibernetica din Rusia.Compania Kaspersky a confirmat arestarea expertului, insa a explicat ca acuzatiile lansate impotriva sa nu au nimic de a face cu operatiunile companiei