Facebook va dezvolta o aplicatie pentru decodoarele TV de tip set-top box, scrie Wall Street Journal

De asemenea, Facebook, cea mai mare retea de socializare din lume, se afla in discutii cu mai multe companii media pentru a obtine licente aferente unor programe de televiziune in format lung, a anuntat, marti, cotidianul The Wall Street Journal.O aplicatie pentru decodoarele TV de tip set-top box ar aduce platforma Facebook mai aproape de universul jocurilor video si de publicitatea video.Convingerea publicitarilor de a cumpara mai multe reclame video reprezinta un element crucial pentru strategia Facebook de crestere a veniturilor, deoarece astfel de reclame sunt mai apreciate de advertiseri decat reclamele bazate pe text si fotografii.Live video a devenit, de asemenea, un serviciu extrem de competitiv pe retelele de socializare, iar companiile media concureaza intre ele pentru a transmite in direct pe internet evenimente sportive majore si continuturi video in exclusivitate de la diverse gale frecventate de celebritati, precum galele premiilor Oscar si Grammy.In aprilie, Facebook si-a extins serviciul sau de video live, denumit Facebook Live - un ¬pericol¬ potential pentru televiziunea clasica terestra -, oferindu-i un loc proeminent in cadrul aplicatiei si dezvoltand apoi o serie de functii pentru ca utilizatorilor sa le fie mai usor sa opereze cautari online si sa publice comentarii in timp real pe acest serviciu video.