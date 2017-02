Instagram va permite postarea mai multor fotografii odata

De cand exista Instagram, postarea continutului a fost o operatiune individuala - fotografiile sau clipurile au putut fi postate doar una cate una. Acest lucru se va schimba in curand, cei de la Instagram fiind, in sfarsit, dispusi sa permita upload-ul mai multor fisiere in cadrul unei singure operatiuni.Atat operatiunea de postare, cat si vizualizarea continutului postat simultan vor fi integrate intr-un mod cat se poate de intuitiv. Pentru a posta mai multe fotografii odata, utilizatorul nu trebuie decat sa tina apasat mai mult de o secunda pe o imagine si apoi sa selecteze si restul elementelor pe care doreste sa le posteze.La capatul celalalt al facilitatii, vizualizarea va implica afisarea in sir orizontal a continutului postat simultan. Utilizatorii vor putea vedea toate fotografiile postate in acest fel prin derularea orizontala.Postarea simultana a mai multor poze si clipuri este in prezent testata de Instagram, fiind disponibila brand-urilor. Se pare ca vor putea fi postate pana la 10 elemente odata. Acestora li se vor putea aplica filtre individual sau la comun.Instagram este unul dintre cele mai active produse Facebook, din punctul de vedere al dezvoltarii. Reteaua de photo sharing care se apropie de 600.000 de utilizatori primeste noi functii la fiecare cateva saptamani.