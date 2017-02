Samsung Electronics ar putea construi o fabrica de electrocasnice in SUA

Samsung Electronics ar putea construi o fabrica de aparatura electrocasnica in Statele Unite, a declarat o persoana apropiata situatiei, acesta fiind cel mai recent caz al unei companii cu operatiuni globale care analizeaza o reactie la criticile presedintelui american Donald Trump fata de importuri, transmite Reuters, citata de news.ro.

Suma care va fi investita si unde va fi situata fabrica urmeaza sa fie stabilite, a spus sursa.

Noua administratie de la Casa Alba a avertizat ca va aplica taxe de import, in timp ce Trump a atacat unele dintre cele mai mari compa nii din lume pentru ca fabrica in strainatate produse destinate americanilor, provocand ingrijorare si o serie de promisiuni de investitii in Statele Unite.

Reprezentantii Samsung au refuzat sa comenteze daca grupul are planuri specifice pentru extinderea facilitatilor de productie in SUA, dar au precizat ca au investit deja masiv in aceasta tara, inclusiv 17 miliarde de dolari in fabrica producatoare de cipuri din Austin, Texas.

Companiile sud-coreene nu au fost criticate pana in prezent, dar unele au luat masuri prevenitve, pentru a evita acest lucru.

Hyundai Motor Group a anuntat luna trecuta ca intentioneaza sa creasca investitiile in SUA cu 50%, la 3,1 miliarde de dolari, in urmatorii cinci ani.

LG Electronics a anuntat la randul sau in ianuarie ca va decide in prima jumatate a anului daca sa construiasca o fabrica in SUA, avertizand in privinata riscurilor provocate de politicile comerciale ale administratiei Trump.

O persoana apropiata situatiei a spus ca LG ia in considerare constructia unei fabrici de electrocasnice si televizoare in Tennessee . Un purtator de cuvant al LG a refuzat sa comenteze.