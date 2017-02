Facebook va ajunge la doua miliarde de utilizatori in acest an. Compania a avut venituri de peste 27 miliarde dolari in 2016

Veniturile companiei au fost de 8,8 miliarde dolari, mult peste asteptarile analistilor, profitul fiind de 3,5 miliarde dolari (fata de 1,5 mld dolari in Q4 2015).Lunar intra pe Facebook 1,86 miliarde de utilizatori, cu 17% mai multi decat acum un an, in timp ce zilnic intra in retea 1,23 miliarde de useri. Pana la atingerea pragului de doua miliarde mai sunt 140 de milioane, pragul putand fi depasit pana la final de an, estimeaza analistii. De pe mobil intra zilnic pe Facebook 1,15 miliarde de useri, cu 23% mai multi decat acum un an.Reteaua a avut anul trecut venituri totale uriase, de 27,63 miliarde dolari, fata de 17,9 miliarde dolari in 2015. Profitul a fost de 10,2 miliarde dolari, fata de 3,68 mld dolari in 2015.Aproape toate veniturile obtinute de Facebook sunt din publicitate: 26,88 miliarde dolari.