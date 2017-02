Comisia Europeana a deschis trei anchete legate de practici anticoncurentiale in comertul online

Comisia vrea sa impulsioneze comertul online transfrontalier in UE si sa elimine din piata practicile de geo-blocking care fac ca ofertele din alte tari sa nu poata fi accesate la preturi avantajoase.De exemplu, companii precum Philips sau Asus sunt banuite ca nu le permit retailerilor din diversele tari sa aiba libertatea in a stabili preturile de vanzare, in timp ce pe piata jocurilor video, multi clienti sunt impiedicati sa cumpere produsele fiindca locuiesc in alte tari.Si pe piata rezervarilor hoteliere Comisia spune ca a primit multe plangeri legate de faptul ca preturile pentru camere variaza in functie de tara de unde este turistul.