Directorul Uber se retrage din echipa de consiliere economica a lui Trump. 200.000 de americani si-au sters conturile de Uber dupa o campanie de boicot

Echipa de consiliere economica ar urma sa se intalneasca in cursul zilei de vineri, iar un membru important ramane directorul executiv al Tesla, Elon Musk.Uber este doar una dintre companiile tech ingrijorate de impactul ultimelor restrictii antiimigrationiste asupra fortei de munca, iar compania a pus bazele unui fond legal de 3 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe cei afectati de implementarea ordinului executiv semnat de Donald Trump, care suspenda temporar primirea refugiatilor si blocheaza intrarea cetatenilor din sapte tari musulmane in Statele Unite.Printre persoanele afectate s-ar putea numara inclusiv soferii Uber.Aproximativ 200.000 de americani si-au sters pana acum conturile de Uber, in semn de protest fata de implicarea sefului companiei in Consiliul economic al presedintelui SUA Donald Trump.Cititi si O campanie online indeamna oamenii sa dezinstaleze Uber, din cauza ca celebra aplicatie ar avea o atitudine pro -Trump