Tabletele scad fara incetare - Vanzarile mondiale au coborat cu 20% trimestrul trecut

Datele IDC arata ca tabletele nu prea mai prezinta interes ridicat, in ultimul trimestru livrarile scazand de la 66 milioane unitati, la sub 53 de milioane. In intreg anul piata mondiala a scazut de 207 milioane unitati in 2015, la 174,8 milioane.Tabletele sunt in al noualea trimestru consecutiv de scadere si nu este de mirare, fiindca multi clienti nu le vad rostul si nu le considera practice, in conditiile in care smartphone-urile au ecrane tot mai mari, iar laptop-urile devin tot mai performante.Apple a livrat peste 42 de milioane de unitati, Samsung a "bifat" 26,6 milioane, iar Amazon, 12 milioane. Lenovo s-a clasat pe locul patru, cu peste 11 milioane, iar Huawei pe cinci, cu 9,7 milioane.Samsung a scazut cel mai mult din top 5, cu peste 20%, in timp ce la Apple scaderea a fost de 14%. Amazon a avut o evolutie spectaculoasa, dublandu-si vanzarile.