Snapchat vrea sa obtina 3 miliarde de dolari la intrarea pe bursa. Aplicatia are 160 milioane de utilizatori

Intrarea Snapchat pe bursa este asteptata de multi si se considera ca e cea mai importanta listare din 2014 incoace si cea mai mare din tehnologie de la intrarea Facebook pe bursa, in 2012.Cifra de afaceri a companiei a crescut de sapte ori anul trecut, pana la 404 milioane dolari, insa pierderile au crescut si ele de la 373 milioane dolari in 2015, la 515 milioane dolari anul trecut.Pe bursa vor fi puse actiuni fara drept de vot, iar fondatorii Snapchat vor avea in continuare controlul legat de marile decizii, cum ar fi numirea de directori, sau fuziuni si achizitii.Snapchat are venituri medii globale trimestriale de 1,05 doalri/user, crestere fata de 0,31 dolari/user acum un an. In America de Nord indicatorul arata mult mai bine: 2,15 dolari/user. Ca si comparatie, Facebook a avut in medie 4,83 dolari/user, in SUA si Canada media fiind insa mult superioara: 19,81 dolari.Sursa: Financial Times