Utilizatorii din Romania pot comanda un Uber direct din Google Maps

Cei care nu au cont Uber isi pot crea unul direct in Google Maps si vor avea o reducere automata de 15 lei la prima cursa Uber, fara a fi nevoie sa introduca un cod.Ce poti face direct din Google Map, fara a deschide Uber1. Verifici si compari timpul de asteptare si costul pentru diferitele optiuni Uber disponibile in orasul tau (uberX, UberSELECT si UberChildSeat in Bucuresti sau uberX si UberSKI in Brasov).2. Vezi o estimare a pretului pe care il vei plati pentru cursa ta Uber.3. Comanzi o masina direct din Google Maps, fara a deschide aplicatia Uber.4. Vezi pe harta cum soferul vine spre tine.5. Poti lua legatura cu soferul partener.6. Ai in permanenta acces la detaliile cursei tale.7. Poti plati cu oricare dintre metodele de plata asociate contului tau Uber sau Google.Cei care nu vad inca optiunea in Google Maps trebuie sa isi actualizeze aplicatia in App Store sau Play Store.