Twitter va lansa trei functii impotriva abuzurilor online

Managerii companiei americane au anuntat trei modificari principale, ce vor fi implementate "in saptamanile viitoare".Printre acestea se afla o procedura de identificare a persoanelor care au fost suspendate permanent de pe aceasta retea si impiedicarea lor de a isi crea alte conturi pe Twitter.Intr-un mesaj publicat pe blogul companiei, prin care au fost anuntate aceste modificari, Ed Ho, vicepresedintele diviziei de inginerie din cadrul Twitter, a spus: ¬Sa facem din Twitter un loc mai sigur reprezinta principala noastra preocupare. Luptam pentru libertatea de exprimare si pentru ca oamenii sa poata sa vada toate fatadele unui subiect. Insa aceste lucruri sunt puse in pericol atunci cand abuzul si hartuirea inabusesc si reduc la tacere acele voci. Nu vom tolera asa ceva si vom lansa noi functii pentru a stopa aceste lucruri¬.Intr-un mesaj publicat luna trecuta, Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, a promis ca va aplica "o abordare complet noua impotriva abuzurilor de pe Twitter, inclusiv un dialog mai deschis si in timp real pe parcursul fiecarei etape a acestui proces".Alte schimbari sunt: Rezultate ale cautarilor mai sigure - eliminarea mesajelor care contin continuturi potential sensibile si a acelora care au conturi blocate sau nefunctionale; Restrangerea raspunsurilor potential abuzive sau de o calitate indoielnica publicate in urma unor mesaje.Niciunul dintre aceste instrumente nu inseamna ca mesajele vor fi eliminate complet de pe platforma, dar utilizatorii vor putea sa controleze ceea ce vor sa vada in fluxul lor zilnic de informatii, cu ajutorul unor functii din setarile conturilor lor de pe Twitter.In noiembrie, Twitter a recunoscut oficial ca pe platforma sa online tendinta "de a deveni abuziv unul fata de celalalt" a devenit tot mai pregnanta.Ca urmare, Twitter si-a extins functia Mute, ce permite utilizatorilor sa blocheze anumite cuvinte-cheie, fraze si chiar conversatii intregi, pentru a nu mai vedea apoi nicio notificare despre acestea.Twitter a anuntat, de asemenea, ca isi va antrena intreaga echipa de suport tehnic in privinta politicii companiei referitoare la comportamentele marcate de ura si ca isi va ameliora instrumentele si sistemele interne pentru a face fata intr-o maniera mai eficienta discursurilor care incita la ura, atunci cand acestea vor fi raportate.In iunie 2016, Twitter si-a actualizat si butonul Block, pentru a se asigura ca utilizatorii care au folosit acea functie nu vor mai vedea niciodata mesajele provenind de la persoana pe care au blocat-o.Inainte de acea masura, mesajele lor puteau fi in continuare redistribuite de alti utilizatori pe fluxul zilnic de informatii al persoanei care folosise butonul Block.Compania Twitter a fost de asemenea nevoita sa limiteze chesiunea abuzurilor online, dupa ce a constatat o lipsa de interes din partea potentialilor cumparatori.Potrivit presei de specialitate, Google, Apple si Disney ar fi fost interesate sa cumpere Twitter, insa toate cele trei grupuri au renuntat in cele din urma la aceasta idee.Exista si intrebari referitoare la felul in care aceasta retea de socializare se va dezvolta pe viitor, intrucat Twitter intampina dificultati serioase in ceea ce priveste atragerea de noi utilizatori si realizarea de profituri pe termen lung.Nick Thomas, un analist al companiei de analize de piata Ovum, considera ca noile schimbari anuntate marti vor fi apreciate de aceia care au spus ca Twitter devenise "un loc tot mai toxic pentru a te angaja in discutii". Cu toate acestea, analistul spune ca noile schimbari ar putea sa reprezinte "prea putin, prea tarziu".El considera si ca unul dintre cei mai cunoscuti utilizatori ai platformei Twitter, presedintele american Donald Trump, ar putea contribui la declinul acestei retele de socializare.