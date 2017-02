Uber introduce noi optiuni in Romania. Ce planuri are compania pe termen scurt si mediu

Uber este prezenta in patru orase din tara, cei mai multi useri fiind in Bucuresti unde, spune compania, 200.000 de utilizatori au conturi si cateva zeci de mii merg cu Uber macar o data pe luna.Desi creste si numarul de soferi-parteneri, cresterea numarului de utilizatori este superioara, iar compania cauta moduri de a convinge tot mai multi soferi sa inceapa sa duca pasageri. Cei de la Uber spun ca timpul mediu in care o masina soseste in Bucuresti este de patru minute, insa multi useri s-au confruntat cu situatia in care masina vine in peste 10 minute sau in care nu se gasesc masini.O modalitate prin care Uber vrea sa creasca numarul de soferi este si cea mai noua optiune lansata pentru moment doar in Bucuresti: Destinatii predefinite, o optiune care permite soferilor sa isi imparta masina doar in drum spre casa sau birou."De astazi aceasta optiune schimba regulile jocului fiindca oricine poate deveni partener Uber si poate sa faca curse inspre birou sau inspre casa si se elimina una dintre limitari", spun cei de la Uber care spera ca prin aceasta optiune multi oameni vor intra la Uber pentru a duce pasageri cand merg la serviciu si cand se intorc spre casa.Practic soferii parteneri pot introduce in aplicatie o anumita adresa si vor primi doar curse de la pasageri care se indreapta in aceeasi directie Optiunea este disponbila momentan pentru partenerii din Bucuresti, urmand sa fie lansata treptat si in celelalte orase din RomaniaPartenerii isi pot seta pana la doua destinatii in fiecare zi si pot primi una sau mai multe curse in drumul lor. Aplicatia Uber ii va conecta doar cu acei pasageri din apropiere care merg in aceesi directie, atat timp cat nu ii abate de la ruta lor cu mai mult de 1,5 kilometri.Uber vrea sa introduca si noi servicii in Romania, servicii care se gasesc deja pe pietele mature. UberEats, serviciu de livrare de mancare, a fost foarte de curand lansat in Polonia si ar putea in cateva luni sa intre si in Romania care este cea mai mare piata din regiune, dupa Polonia. "Serviciul s-a lansat saptamana trecuta in Polonia si in general ce se lanseaza acolo ajunge si la noi in scurt timp", spune Alexandra Corolea, director de comunicare Uber Romania.Un serviciu imteresant, care insa este prezent doar in cateva orase mature, este UberPool prin care aplicatia conecteaza pasageri care merg in directii apropiate, tarifele fiind mai mici pentru fiecare dintre pasageri. Cand se va lansa serviciul in tara? "Nu ar fi realist sa spunem ca servicul se va lansa in acest an, dar poate in doi ani ar fi ceva fezabil daca ne gandim cat de mult crestem de la saptamana la saptamana".