VIDEO Seful Intel a anuntat la Casa Alba investitii de 7 miliarde dolari in SUA

Unitatea de productie se numeste Fab 42, va crea 3.000 de locuri de munca de inalta calificare si va sustine alte 10.000 de locuri de munca in Chandler, Arizona unde productia va incepe in trei-patru ani.Intel anuntase in premiera fabrica in 2011, insa in 2014 compania a sistat investitia dupa ce cresterile asteptate in piata de PC-uri nu s-au concretizat.Intel este unul dintre cei mai mari exportatori din SUA, avand numeroase fabrici si mai multe centre de R&D.Anuntul facut de Intel ilustreaza situatia paradoxala in care se gasesc marile companii de tehnologie in legatura cu Donald Trump, fiindca pe de-o parte vor "sa se puna bine" si sa arate ca sustin politica de creare de locuri de munca in SUA, iar pe de alta parte sunt critice fata de interdictiile de calatorie anuntate recent de Presedintie.Seful Intel criticase recent pe Twitter interdictiile impuse de Trump si amintea ca unul dintre cei mai longevivi presedinti ai companiei a fost imigrant. Este vorba de Andrew S. Grove care este supravietuitor al Holocaustului si a fugit din Ungaria in 1956.S-a nascut in 1936 la Budapesta, sub numele András István Gróf si a fost al treilea angajat al Intel, companie pe care a condus-o 11 ani intre 1987 si 1998.