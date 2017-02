WhatsApp devine o aplicatie mai sigura, prin introducerea sistemului de verificare dubla

Pe de alta parte, comunicarea poate fi interceptata prin intrarea fizica in posesia dispozitivului. Cum nu toate telefoanele dispun de autentificare pe baza amprentei, dezvoltatorii de aplicatii care includ informatii sensibile sunt datori, la randul lor, sa faca eforturi pentru a creste securitatea la nivelul aplicatiei.Acesta din urma este considerentul pentru care dubla verificare este binevenita in cazul WhatsApp, aplicatie care are in prezent de 1,2 miliarde de utilizatori, fiind si cea mai populara aplicatiei de chat la ora actuala.In mod obisnuit, verificarea utilizatorilor de WhatsApp se face prin intermediul numarului de telefon. Dubla verificare presupune adaugarea a inca unei metode de verificare. In cazul WhatsApp, aceasta metoda suplimentara va consta in crearea unui cod format din sase cifre.Noua facilitate va fi optionala si va putea fi activata din sectiunea Account a meniului de configurarea aplicatiei. Aceasta va putea fi regasita sub denumirea "Two-step verification". Din cate se pare, utilizatorul va trebui sa-si confirme identitate prin introducerea codului din sase cifre o data la fiecare sapte zile.Dubla autentificare este in curs de propagare pe toate platformele pe care ruleaza WhatsApp, o parte a utilizatorilor putand deja sa o activeze, in timp ce altii mai au de asteptat cateva zile.