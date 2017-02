Seful Apple, Tim Cook: Stirile false ucid mintile oamenilor. Trebuie sa dezvoltam instrumente prin care sa le eliminam din discursul public

Totodata, intr-un interviu acordat unei publicatii britanice, Cook a cerut guvernelor sa desfasoare campanii de constientizare cu privire la fenomenul stirilor false.Impactul stirilor false si amploarea acestui fenomen au intrat in atentia publica in timpul campaniilor politice recente, in timpul carora sustinatori din diferite tabere au fost acuzati ca promoveaza informatii false pentru propriul castig politic."Trecem printr-o perioada in care, din pacate, unii dintre cei care castiga sunt cei care isi petrec timpul incercand sa obtina un numar cat mai mare de click-uri, fara sa spuna adevarul", a declarat Cook pentru The Daily Telegraph."Asta ucide, intr-un fel, mintile oamenilor"."Noi, toti ceii din companiile tech, trebuie creem niste instrumente care sa ne ajute sa diminuam volumul de stiri false.Trebuie sa incercam sa facem asta fara sa calcam peste libertatea de exprimare sau libertatea presei, dar trebuie sa-l ajutam si pe cititor. Prea multi dintre noi sunt acum doar in categoria celor care se plang si nu si-au dat seama inca ce pot sa faca", a afirmat Cook.CEO-ul Apple a mai spus ca aceste eforturi de eliminare a stirilor false ar insemna ca "publicatiile care spun adevarul, de incredere,care nu recurg la senzationalisme, profunde vor castiga", adaugand ca amploarea stirilor false "este o chestie pe termen scurt. Nu cred ca oamenii vor asta".