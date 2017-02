Internetul nu a schimbat chiar totul. De ce foarte multi prefera inca sa cumpere software ambalat in cutii de carton?

Companiile care comercializeaza soft-uri in cutii de carton nici nu mai pun DVD-uri in ele fiindca multe laptop-uri ultra-subtiri nu mai au DVD-player. In unele cazuri se gaseste un stick USB, iar in altele o foaie de hartie pe care exista un cod de activare pe care user-ul il introduce pe calculator si apoi descarca soft-ul de pe internet.De ce prefera clientii sa cumpere in acest mod, cand practic le-ar fi extrem de usor sa cumpere online cu cateva click-uri? In multe cazuri oamenii nu au incredere sa cumpere software online si se simt mult mai in siguranta daca au o cutie "fizica" In plus, se gandesc ca este mult mai sigur asa, in caz ca mai tarziu va fi nevoie sa dovedeasca faptul ca au cumparat acel soft printr-un "serial number" printat.Un element important este ca in tarile in care viteza internet-ului nu este grozava clientii sunt mult mai multumiti sa aiba un DVD sau un stick si sa instaleze de pe el un program care ocupa mai multi GB si deci ar putea fi descarcat greu online. In cazul fanilor jocurilor, preferinta pentru pachetele fizice se explica fie prin dorinta de a face colectie, sau, din contra, intentia de a le vinde ulterior.Companiile nu renunta la vanzarea acestor pachete fizice din magazine fiindca exista inca cerere pentru ele, fiind cumparate mai ales o data cu achizitionarea unui PC nou. Chiar daca cererea pentru aceste cutii este in scadere, putem fi siguri ca vor mai exista cel putin cativa ani pe rafturile magazinelor de retail, fiindca obiceiurile de cumparare se schimba greu.